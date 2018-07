¿Anarco qué…?

Normalmente, cuando escribo algo, lo primero que hago es ponerle título y luego divago en torno a él. Esta entrada en un principio no iba a ser diferente. Estaba pensando un título del estilo “La CGT está enferma” pero me parece una declaración de intenciones poco ajustada a la idea que tengo en la cabeza, así que de momento lo dejo sin título y a ver si sale. Así que, empezamos:

Los últimos acontecimientos han precipitado una denuncia pública por parte de diferentes entes, colectivos, afiliadas o simpatizantes de actitudes, acciones e inacciones en el sindicato rojinegro. Yo llevaba tiempo mordiéndome las uñas, los dedos y hasta los codos para no poner mi opinión personal. Por un lado porque es tan válida como la de cualquier otra afiliada, no me las doy de gurú o ser de luz y por tanto no lo veía necesario, y por otro porque se que personas muy implicadas en las acciones e inacciones que han suscitado toda esta problemática miran con lupa este blog desde que les dije que a ver si dejaban de controlar el sindicato. Total, que he pensado que mira, que paso, que aquí va mi opinión. Es tan válida como cualquier otra, pero es como mi culo, que es mío y lo enseño cuando quiero.

Podría haber titulado esta entrada con “La CGT va sobre raíles” pero me parece, aparte de una broma de consumo muy interno, un análisis bastante cómico para lo importante del tema. Pero es que ese título es más cierto que el de la enfermedad. Me explico.

Esta misma semana el comité confederal, que no os voy a contar para no aburriros qué es, publicó una resolución que no tiene mucho que envidiar a la ley mordaza del PP. Venía a decir que qué es eso de ir aireando los trapos sucios a la vista de todas, que eso hay que debatirlo internamente y que no debe salir hacia afuera. Es decir, venía a decir lo que dicen muchos empresarios cuando hacemos ver, fuera de la empresa, que se produce una injusticia. La resolución hablaba de los espacios de debate interno que existen, pero obviaba dos cosas. La primera es que la resolución no mencionaba, ni por el borde, el problema que ha estallado de deriva autoritaria y machismo. La segunda es que se sabe, es público y notorio, que los estatutos son retorcidos cuando interesa y que el mismo compañero que se pasa una asamblea diciendo al principio de todas sus intervenciones “en mi sindicato hemos dicho que los estatutos se deben cumplir” es el primero que se calla cuando otro sindicato pone de manifiesto que la posición que está defendiendo el primero es antiestatutaria. Fruto de esa manipulación de los estatutos las asambleas han sido vaciadas de contenido y se ha derivado la toma de decisión a las plenarias, donde solo está representada una pequeña parte de la afiliación que tiene la suerte de tener una sección sindical lo suficientemente grande como para que alguien de la misma pueda acudir a dicha plenaria. Es decir, que los cauces de debate interno están viciados en el mismo momento en que dicho debate se produce en un órgano, la plenaria, donde no tiene acceso toda la afiliación.

Luego hay otra cosa, que tiene mucho que ver con que el título pueda ser “CGT, la Iglesia Católica sindical”: existe una ejecutiva. Si alguien lo niega, o es ciego, tonto o se lo hace. Esa ejecutiva no solo se reune en un despacho, sino que está bastante bien estructurada y es algo difusa. Porque lo de aparentar que no se es ejecutiva aún se lo toman un poco en serio; pero cada vez menos. La CGT al final funciona con un sistema de estamentos que se parece muchísimo a la Iglesia Católica. Abajo de la pirámide están las feligreses/afiliadas, que somos un montón y estamos ahí. Todas estamos organizadas en órdenes religiosas/sindicatos que se pueden subdividir es monasterios, abadías, conventos/secciones sindicales. Luego las ordenes religiosas se agrupan en obispados/territorios y por último todas entramos dentro del obispado de roma/sp confederal. Cuando la mama quiere tomar una decisión puede convocar un concilio ecuménico/congreso o puede convocar al sínodo episcopal/comité confederal. Al sínodo van las obispas y la mama. Las obispas convocan previamente únicamente a las abadesas, madres superioras de los monasterios, etc. Con lo que las feligresas que no estamos en órdenes religiosas no tenemos la opción de mostrar nuestra opinión salvo que la obispa tenga a bien preguntarnos. Es decir, el debate se corta desde arriba imponiendo que se haga en un cauce que por muy estatutario que sea no existe para la toma de decisiones sino para llevar a cabo acuerdos previamente tomados, esos si, en asamblea.

Por eso lo de que debatamos internamente es una mentira tendenciosa. Exigen que se haga así porque saben que tal vía no existe más que sobre el papel. Al final las plenarias no son un lugar de debate porque cada sindicato ya va con su posición tomada. Son un paripé que se podrían ahorrar poniendo una caja de cartón en la que cada sindicato metiera su papeleta con los votos. No existe el debate y los sindicatos grandes no tienen el más mínimo interés en modificar su punto de vista sobre los temas. No se debate; se vota y se aplasta a las minorías.

¿Anarco qué? … creo que este va a ser el título elegido.

Por eso creo que toda esta enfermedad, esta CGT que va sobre raíles y se parece más a la Iglesia Católica S.A. que a un colectivo anarcosindicalista, debe hacer un profundo ejercicio de autocrítica. No puede ser que la organización permita, tolere y ampare comportamientos autoritarios de personas que, por tener horas sindicales o estar liberados, hacen trabajo sindical. No puede ser que no se escuche a la gente que lleva años denunciando a estar personas, pues no es una sola y no ha sido la agresión de la compañera de aapp la más grave que se ha producido. No puede ser que cuando alguien denuncia estos hechos internamente se le expulse, se asalte su sindicato, se le impida hablar, y cuando se sacan estas miserias fuera como medida extrema de presión para que algo se solucione, se reciban amenazas de expulsiones, desfederaciones, etc. ¿Pero qué mierda es esta?